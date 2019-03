21.03.2019 Berlin. Die Eisbären Berlin empfangen Ende September die Chicago Blackhawks aus der National Hockey League (NHL).

"Das wird ein absolutes Highlight für unsere Fans, Partner und die Stadt Berlin", sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee. "Es wird für unsere Spieler ein besonderes Erlebnis, gegen eines der erfolgreichsten NHL-Teams der letzten Jahre zu spielen."

Das Spiel in Berlin am 29. September steigt im Rahmen der jährlichen NHL Global Series Challenge, mit der die weltbeste Eishockey-Liga ihre Popularität außerhalb Nordamerikas steigern will. Die NHL gastiert damit zum dritten Mal in Berlin: 2008 verloren die Eisbären ein Testspiel gegen Tampa Bay Lightning. 2011 trafen die Los Angeles Kings und die Buffalo Sabres vor Berliner Publikum aufeinander. (dpa)