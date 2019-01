American Football

14.01.2019 New Orleans. Die Philadelphia Eagles aus der amerikanischen Football-Liga NFL haben den Einzug in das Playoff-Halbfinale verpasst. Der Titelverteidiger scheiterte im Viertelfinale an den New Orleans Saints mit 14:20 (14:10).

Eagles-Quarterback Nick Foles konnte sein Team mit zwei Touchdowns (Pass, Lauf) im ersten Viertel zwar mit 14:0 in Führung bringen, im Anschluss punkteten allerdings nur noch die Gastgeber.

New Orleans Quarterback Drew Brees überzeugte mit 301 Pass-Yards, zwei Touchdowns und einer Interception im NFC-Divisional-Spiel. Für die Entscheidung zugunsten der Saints sorgte Defensivspieler Marshon Lattimore, der knapp zwei Minuten vor dem Ende der Partie seine zweite Interception verbuchen konnte.

Super-Bowl-Held Foles beendete die Partie mit 201 Pass-Yards, einem Touchdown und zwei Interceptions. Im Finale der NFC empfangen die an Nummer eins gesetzten Saints am kommenden Sonntag die Los Angeles Rams. (dpa)