American Football

Quarterback Drew Brees gewann mit den New Orleans Saints.

10.09.2019 New Orleans. Die New Orleans Saints um Quarterback Drew Brees haben am ersten Spieltag der amerikanischen Football-Liga NFL einen Last-Minute-Erfolg gefeiert.

Die Saints besiegten vor heimischer Kulisse die Houston Texans 30:28 (3:14). Mit zwei Touchdowns und insgesamt 370 Pass-Yards führte der 40 Jahre alte Brees die Saints zum Erfolg gegen die Texaner.

Für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber sorgte Saints-Kicker Wil Lutz, der bei auslaufender Zeit ein Field Goal aus 58 Yards verwandeln konnte. Texans-Spielnmacher Deshaun Jackson überzeugte mit drei Touchdown-Pässen und 268 Yards in der Auftaktpleite seines Teams.

Im zweiten Montagsspiel setzten sich die Oakland Raiders mit 24:16 (14:0) gegen die Denver Broncos durch. Raiders-Quarterback Derek Carr warf einen Touchdowns. Oaklands Rookie Running Back Josh Jacobs erzielte zwei Touchdowns. (dpa)