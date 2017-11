"Anderes Level"

04.11.2017 Washington. Basketball-Superstar LeBron James hat alles gewonnen. Dreimal den NBA-Titel, viermal wurde er zum MVP in der besten Liga der Welt ernannt. Doch selten überragte der 32-Jährige so sehr wie beim 130:122 seiner Cleveland Cavaliers bei den Washington Wizards.

Mit 57 Punkten zeigte James einen seiner besten Auftritte überhaupt. "Er war heute Nacht auf einem anderen Level", urteilte Washington-Profi Kelly Oubre Jr..

Seit Saisonbeginn gab es einige Zweifel an der Stärke von James. Mit seinen schlecht gestarteten Cavs stand er vor dem Duell in der US-Hauptstadt nach vier Pleiten in Serie stark unter Druck. Mit der zweithöchsten Ausbeute seiner Karriere nach 61 Punkten für die Miami Heat 2014 brachte er seine Kritiker nun zum Schweigen. "Wir haben heute einen der besten Spieler gesehen, der jemals Basketball gespielt hat", schwärmte Wizards-Trainer Scott Brooks.

"Ich hatte das Gefühl, dass jeder Wurf ein Treffer war", erklärte James nach seiner Gala. 23 Versuche waren aus dem Feld erfolgreich, zwei Dreier und neun Freiwürfe fanden ebenfalls das Ziel. "Er war unglaublich. Verrückt", jubelte Team-Kollege Kevin Love. Ganz nebenbei erreichte James mit seiner Gala-Vorstellung als jüngster NBA-Profi die Marke von 29 000 Punkten. (dpa)