Nächster Rekord

Stephen Curry (r) knackte zum zweiten Mal nacheinander in einer Saison die Marke von 300 erfolgreichen Dreipunktwürfen.

03.04.2017 Oakland. Basketball-Superstar Stephen Curry hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA die nächste Bestmarke aufgestellt. Der 29-Jährige vom Vize-Champion Golden State Warriors knackte zum zweiten Mal nacheinander in einer Saison die Marke von 300 erfolgreichen Dreipunktwürfen.

In der vergangenen Spielzeit hatte Curry diese Marke als erster Spieler erreicht. "Er ist ein arroganter Spieler. Das ist es, was du brauchst, um ein Superstar zu sein", lobte Warriors-Coach Steve Kerr seinen Schützling.

Beim 139:115 gegen die Washington Wizards am Sonntag (Ortszeit) gelangen Curry überragende 42 Punkte. Er traf insgesamt neun Dreier und knackte damit zum zweiten Mal die 300er-Marke. "So eine Leistung erwarte ich jedes Spiel von mir, mit diesem Selbstvertrauen gehe ich in jedes Match", sagte Curry. Vergangene Saison hatte er sogar insgesamt 402 Versuche aus der Distanz getroffen. (dpa)