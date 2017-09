Abschied von den Knicks

25.09.2017 New York. Basketball-Superstar Carmelo Anthony wechselt von den New York Knicks zu den Oklahoma City Thunder. Dies teilte der NBA-Club mit.

Im Gegenzug für den zehnmaligen All-Star gaben die Thunder Enes Kanter, Doug McDermott und einen Zweitrunden-Pick des Drafts 2018 an die Knicks ab.

In Oklahoma City wird Anthony zusammen mit dem wertvollsten Spieler (MVP) der Liga, Russell Westbrook, sowie Paul George, der im Sommer von den Indiana Pacers kam, ein neues Top-Trio bilden.

Der 33 Jahre alte Flügelspieler erzielte in der vergangenen Saison im Schnitt 22,4 Punkte und 5,9 Rebounds pro Spiel im Trikot der Knicks. Oklahoma City trifft im ersten Saisonspiel am 19. Oktober auswärts auf New York. (dpa)