Basketball-Star

28.01.2019 New Orleans. Basketball-Topstar Anthony Davis fordert einen schnellen Wechsel von seinem NBA-Club New Orleans Pelicans zu einer Spitzenmannschaft in der nordamerikanischen Profiliga.

"Anthony will zu einem Team, dass ihm die Chance gibt, konstant zu gewinnen und um die Meisterschaft zu spielen", sagte sein Berater Rich Paul dem Internetportal ESPN.

Der 25 Jahre alte Center Davis ist Olympiasieger, Weltmeister, fünfmaliger NBA-Allstar und einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt. Er spielt seit 2012 für die Pelicans, die derzeit mit 22 Siegen aus 50 Spielen deutlich hinter den Playoffplätzen in der Western Conference liegen. Davis kann 2020 aus seinem Vertrag aussteigen. Die Boston Celtics und die Los Angeles Lakers gelten als mögliche Kandidaten für eine Verpflichtung. (dpa)