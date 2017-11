Basketball-Profiliga

27.11.2017 Der sechsfache NBA-Champion Chicago Bulls bleibt mit Basketball-Nationalspieler Paul Zipser das schlechteste Team in Nordamerika.

Die Mannschaft des früheren Profis des FC Bayern München kassierte gegen die Miami Heat mit 93:100 (42:45) die fünfte Niederlage in Serie und hat mit drei Siegen aus 18 Partien die schlechteste Bilanz aller NBA-Teams.

Zipser stand 13 Minuten auf dem Parkett und kam durch einen erfolgreichen Versuch aus dem Feld und einen verwandelten Freiwurf auf drei Punkte. Bulls-Profi Jerian Grant und Miami-Star Goran Dragic waren mit jeweils 24 Zählern die Top-Scorer der Partie.

Kurios: Niemals zuvor in der NBA-Historie der Chicago Bulls gab es in einem Viertel weniger Punkte (20) als in ersten zwölf Minuten. Das Zipser-Team führte nach dem ersten Durchgang mit 13:7. (dpa)