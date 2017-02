Rekorde aufgestellt

Anthony Davis stellte in New Orleans einen neuen Rekord auf.

20.02.2017 New Orleans. Anthony Davis hat im Allstar Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Team des Westens zum 192:182 gegen die Ost-Auswahl geführt.

Der 23-Jährige machte in New Orleans vor seinem Heimpublikum alleine 52 Punkte und verbesserte damit den 55 Jahre alten Rekord von Wilt Chamberlain. Im Jahr 1962 hatte die Legende 42 Punkte gesammelt. Davis wurde auch zum MVP des Spiels (Wertvollster Spieler) gewählt. Auch das Endergebnis der 66. Auflage des Spektakels ist eine Bestmarke. Noch nie zuvor waren so viele Punkte in einem Allstar Game erzielt worden. Es war zudem der sechste Sieg des Westens gegen den Osten in den vergangenen sieben Malen.

"Es hat viel Spaß gemacht. Meine Teamkollegen waren großartig und haben mich immer wieder gesucht", sagte Davis. Dass er den Rekord vor seinem Heimpublikum gebrochen habe, sei "etwas Besonderes" für ihn. "Ich wollte die Trophäe haben, gerade für diese Stadt", sagte der Power Forward der New Orleans Pelicans und erinnerte an den Tornado, der die Stadt am 7. Februar getroffen hatte.

Die zweitmeisten Punkte für den Westen machte Russell Westbrook. Der 28-Jährige von den Oklahoma City Thunder steuerte 41 Punkte bei. Kevin Durant und Stephen Curry von den Golden State Warriors kamen jeweils auf 21 Zähler. Beste Werfer im Osten war der Grieche Giannis Antetokounmpo von Milwaukee Bucks mit 30 Punkten. Von den deutschen NBA-Spielern war keiner in die Allstar-Teams gewählt worden. (dpa)