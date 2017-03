Abwehrspieler

02.03.2017 Nürnberg. Die Nürnberg Ice Tigers setzen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) langfristig auf Verteidiger Oliver Mebus. Wie der DEL-Club mitteilte, unterschrieb der 23-Jährige einen Dreijahresvertrag bei den Franken.

In seiner Karriere in der höchsten deutschen Spielklasse absolvierte Mebus bislang 196 Spiele für Nürnberg und Krefeld. "Oliver hat im Laufe der Saison immer mehr unter Beweis gestellt, dass er ein wichtiger Verteidiger in unserem Team sein kann", sagte Sportdirektor Martin Jiranek. Im Playoff-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft treffen die Nürnberg Ice Tigers auf die Augsburger Panther. (dpa)