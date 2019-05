27.05.2019 Die Nürnberg Falcons hoffen weiter auf einen Startplatz in der Basketball-Bundesliga. Wie der sportliche Aufsteiger mitteilte, hat er fristgerecht alle Unterlagen für seinen Einspruch beim Lizenzligaausschuss eingereicht.

"Wir haben in den vergangenen Wochen eine Menge auf die Beine gestellt und können alle geforderten Auflagen belegen", sagte Falcons-Geschäftsführer Ralph Junge. Am Freitag findet die mündliche Berufungsverhandlung vor dem Schiedsgericht in Köln statt. Nürnberg hatte keine Lizenz erhalten, weil laut Liga der Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und einer Spielstätte fehle. (dpa)