Hintertürchen bleibt

24.01.2017 Berlin. Der Weltranglisten-Erste Andy Murray steht vorläufig nicht im Aufgebot der britischen Tennis-Auswahl für die Davis-Cup-Erstrundenpartie in Kanada.

Kapitän Leon Smith berief Kyle Edmund, Dan Evans, Jamie Murray und Dominic Inglot ins Aufgebot, ließ für Andy Murray aber eine Tür offen. Wenn sich der zweimalige Wimbledonsieger entscheide, doch noch Teil des Teams sein zu wollen, werde er die Nominierung ändern, kündigte Smith an. Nach dem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open gegen den Hamburger Mischa Zverev hatte sich Murray Bedenkzeit erbeten. Großbritannien, das 2015 den Mannschaftswettbewerb gewonnen hatte, tritt vom 3. bis 5. Februar in Ottawa an. (dpa)