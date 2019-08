ATP-Turnier

20.08.2019 Winston-Salem. Andy Murray spielt wieder Einzel. Das ist die gute Nachricht. Allerdings hat der Brite nach zwei Hüftoperationen noch einigen Rückstand. In Winston-Salem setzte es die zweite Niederlage. Jetzt will Murray erst einmal einen kleinen Umweg einlegen.

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Andy Murray hat auch das zweite Einzelmatch seit seinem Comeback verloren, dabei aber deutliche Fortschritte gezeigt.

Beim ATP-Tennisturnier in Winston-Salem musste sich der 32 Jahre alte Schotte dem Amerikaner Tennys Sandgren in 2:10 Stunden 6:7 (8:10), 5:7 geschlagen geben. "Es waren einige gute Dinge dabei, ich habe den Ball sauberer getroffen und mich insgesamt besser bewegt", sagte Murray nach der Partie, die wegen Regens um Stunden verschoben werden musste. "Aber es gibt auch noch viele Dinge zu verbessern", gestand der 32-Jährige, der in seiner Karriere bislang drei Grand-Slam-Turniere gewinnen konnte.

Murray hatte sich im Januar einer zweiten Hüftoperation unterzogen. In der vergangenen Woche trat er beim Masters in Cincinnati erstmals wieder im Einzel an und verlor 4:6, 4:6 gegen den Franzosen Richard Gasquet.

"Vielleicht muss ich erst einmal auf einem etwas niedrigeren Niveau spielen und mein Spiel ein bisschen stabilisieren, ehe ich wieder auf der Tour spiele", sagte Murray mit Blick auf Turniere auf der Challenger Tour.

Seinen Verzicht auf die US Open hatte Murray bereits vor einigen Tagen bekanntgegeben. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am kommenden Montag in New York. Bei den Turnieren in Asien Ende September will Murray dann wieder auf der ATP-Tour spielen. (dpa)