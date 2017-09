Nach einer Nacht

02.09.2017 Ancona. Motorrad-Superstar Valentino Rossi hat einen Tag nach der Operation wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs das Krankenhaus von Ancona wieder verlassen dürfen. Das teilte sein Rennstall Yamaha MotoGP mit.

"Die Ärzte sind gekommen und haben mir das Okay gegeben, nach Hause zu gehen, wo ich mich noch besser erholen kann", sagte Rossi in der Pressemitteilung.

Der 38-jährige Italiener hatte sich die Verletzungen am rechten Unterschenkel bei einem Crash am Donnerstag in Borgo Pace zugezogen. Er werde alles tun, um so schnell wie möglich zurückzukehren, versicherte Rossi noch einmal.

Wie lange der insgesamt neunmalige Motorrad-Weltmeister ausfällt, bleibt aber unklar. Bereits am 10. September geht es mit dem Großen Preis von San Marino in Misano weiter, zwei Wochen später mit dem Großen Preis von Aragón. Spekuliert wurde, dass Rossi womöglich zum Rennen am 15. Oktober im japanischen Montegi zurückkehren könnte.

Danach stehen noch die WM-Läufe auf Phillip Island in Australien (22. Oktober), im malaysischen Sepang (29. Oktober) und das Finale in Valencia (12. November) an. Im Klassement belegt Rossi derzeit Platz vier mit 26 Punkten Rückstand auf seinen italienischen Landsmann Andrea Dovizioso auf Ducati. (dpa)