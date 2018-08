Köln. Moritz Müller ist wieder Kapitän der Kölner Haie. Außerdem hat er seinen Vertrag verlängert - ein klares Bekenntnis zu seinem Verein.

Von Martin Sauerborn, 29.08.2018

Die Kapitänsbinde und ein neuer Vertrag: Klarer kann ein Bekenntnis zu einem Club wohl kaum ausfallen. Moritz Müller führt die Kölner Haie werden in der kommenden Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder als Kapitän angeführt. Die neue KEC-Mannschaft hat den 31-Jährigen während des Trainingslagers in Südtirol gewählt. Danach erkannte die sportliche Leitung mit Cheftrainer Peter Draisaitl und Manager Mark Mahon Führung das Votum und bestätigte es. „Mo ist in dieser teaminternen Abstimmung eindeutig zum Kapitän gewählt worden. Er hat Erfahrung mit diesem Amt, ist auch ohne Buchstaben auf der Brust immer ein Führungsspieler der Kölner Haie und auch in der Nationalmannschaft gewesen. Deshalb gibt es für uns überhaupt keinen Grund, über Alternativen nachzudenken", erklärte Draisaitl. Als Assistenzkapitäne werden dem Verteidiger und Nationalspieler Corey Potter und Neuzugang Colby Genoway zur Seite stehen. Den Mannschaftsrat komplettieren der schwedische Torwart Gustaf Wesslau und der kanadische Stürmer Ryan Jones.

"Köln und der KEC sind meine Heimat. Schon deshalb werde ich das "C" der Kölner Haie wieder mit Stolz tragen. Ich freue mich, dass ich die Rückendeckung der Mannschaft und der sportlichen Führung habe, das ist auch für mich ausschlaggebend. Um erfolgreich zu sein, brauchen wir jeden Einzelnen, müssen ein eingeschweißtes Team sein. Wir sind auf einem guten Weg, müssen uns das aber jeden Tag wieder vor Augen halten. Dies sehe ich als eine meiner Hauptaufgaben", sagt Moritz Müller zu seiner Ernennung. Er muss es wissen, denn kaum einer kennt den Club besser als er. Seit 2002 trägt der gebürtige Frankfurter den Hai auf der Brust.

Nachdem Müller das Kapitänsamt vor der Saison 2017/18 abgegeben hatte und sich zwischenzeitlich auch mit Wechselgedanken beschäftigte, verlängerte er nun auch gleich seinen nach der Spielzeit 2018/19 auslaufenden Vertrag um drei weitere Jahre bis 2022. „Moritz hat über Jahre bewiesen, dass er sich auf und neben dem Eis voll und ganz mit der Haie-Organisation identifiziert. Er spielt konstant auf hohem Niveau und verkörpert die Kernwerte der Kölner Haie. Wir freuen uns auf die Zukunft mit ihm", sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon zur Vertragsverlängerung des Kapitäns. Bislang hat der zweffache Familienvater 786 DEL-Spiele für die Haie absolviert, dabei 27 Tore erzielt und 144 Assists gegeben.