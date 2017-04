Endspurt ohne Spielmacher

23.04.2017 Saint-Raphaël. Handball-Bundesligist MT Melsungen muss im Saisonendspurt mit großer Wahrscheinlichkeit auf seinen Spielmacher Nenad Vuckovic verzichten.

Der Rückraumspieler aus Serbien zog sich bei der 26:30-Niederlage am Samstag im Viertelfinal-Hinspiel des EHF-Pokals beim französischen Vertreter Saint-Raphaël Var einen Mittelhand-Bruch zu und droht langfristig auszufallen. "Es sieht nicht gut aus", sagte MT-Coach Michael Roth am Sonntag. Der 36 Jahre alte Vuckovic wurde noch am Abend nach dem Spiel im Krankenhaus untersucht. (dpa)