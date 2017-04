12.04.2017 Stuttgart. Julia Görges, Laura Siegemund und Carina Witthöft sollen neben der Weltranglisten-Ersten Angelique Kerber den Abstieg der deutschen Tennis-Damen aus der Weltgruppe verhindern.

Dieses Aufgebot für das Relegationsspiel gegen die Ukraine am 22. und 23. April gab Bundestrainerin Barbara Rittner in Stuttgart bekannt. Die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic ist wie erwartet ebenso wie die verletzte ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki nicht dabei.

"Es war schwierig von vorne bis hinten zu nominieren", sagte Rittner. Da außer Kerber für den direkt nach dem Fed Cup ebenfalls in Stuttgart anstehenden Porsche Tennis Grand Prix keine Spielerin qualifiziert ist, müssen aus dem Trio Görges, Siegemund und Witthöft zwei Spielerinnen auf einen Start beim Heim-Turnier verzichten. Die Qualifikation findet parallel zum Fed Cup statt. Für eine Spielerin hält der Veranstalter noch eine Wildcard bereit. Rittner hatte sich dieses Mal daher besonders schwer getan.

Verliert die deutsche Auswahl die Partie auf Sand in Stuttgart, steigt sie wie zuletzt 2012 in die Zweitklassigkeit ab. Bei einem Sieg tritt das Team auch 2018 in der Weltgruppe der acht besten Tennis-Nationen an. Im Viertelfinale war der Finalist von 2014 ohne die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber auf Hawaii gegen die USA ausgeschieden. Das bislang einzige Duell mit der Ukraine entschied Deutschland 2004 knapp mit 3:2 für sich. (dpa)