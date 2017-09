Nach US-Open-Aus

04.09.2017 New York. Mischa Zverev plant mit einem Einsatz für die deutsche Davis-Cup-Auswahl im Abstiegsrelationsspiel in Portugal. "Momentan sieht es danach aus", sagte der Hamburger Tennisprofi nach seinem klaren Achtelfinal-Aus bei den US Open gegen den Amerikaner Sam Querrey.

Er wolle nach ein paar Tagen Pause in Monaco auf Sand trainieren. Das Team von Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann kämpft direkt im Anschluss an das Grand-Slam-Turnier vom 15. bis 17. September in Lissabon auf Asche um den Verbleib in der Weltgruppe. Der Augsburger Philipp Kohlschreiber hatte seine Teilnahme in den vergangenen Tagen noch offen gelassen.

Kohlmann muss am Dienstag seine Nominierung bekanntgeben. Vor einem Jahr im Relegationsspiel gegen Polen hatten die Brüder Alexander Zverev und Mischa Zverev nicht zur Verfügung gestanden. Kohlschreiber hatte verletzt gefehlt. (dpa)