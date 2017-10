19.10.2017 Stockholm. Mischa Zverev steht beim ATP-Tennisturnier in Stockholm im Viertelfinale. Der an Nummer fünf gesetzte Hamburger setzte sich gegen den Serben Viktor Troicki in 68 Minuten mit 6:2, 6:3 durch.

Der 30 Jahre alte Linkshänder bekommt es nun mit dem an Position eins eingestuften Bulgaren Grigor Dimitrow oder Jerzy Janowicz aus Polen zu tun. (dpa)