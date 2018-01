ATP-Turnier

Mischa Zverev in Aktion gegen Michael Mmoh aus den USA.

03.01.2018 Brisbane. Mischa Zverev ist beim Tennis-Turnier in Brisbane im Achtelfinale ausgeschieden. Der Hamburger unterlag Qualifikant Michael Mmoh aus den USA 2:6, 7:5, 4:6.

Außenseiter Mmoh nutzte nach gut zweieinhalb Stunden Spielzeit gleich seinen ersten Matchball gegen den aufschlagenden Zverev. Der 30-Jährige war in Brisbane an Nummer acht gesetzt. Die Herren-Konkurrenz in Brisbane ist mit knapp 470 000 Dollar dotiert.

Noch dabei ist Yannick Hanfmann, der nach der verletzungsbedingten Absage des früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray als sogenannter Lucky Loser nachträglich ins Hauptfeld rutschte und zunächst sogar ein Freilos für die erste Runde erhielt. (dpa)