In erster Runde

Für Mischa Zverev kam das Aus beim Turnier in Madrid bereits in der ersten Runde.

09.05.2017 Madrid. Tennisprofi Mischa Zverev ist auch beim Turnier in Madrid frühzeitig ausgeschieden. Der Hamburger verlor in der ersten Runde 3:6, 6:7 (5:7) gegen den 20-jährigen Kroaten Borna Coric.

Der 29-jährige Linkshänder Zverev konnte seit seinem überraschenden Viertelfinal-Einzug bei den Australian Open Ende Januar nur noch zwei Siege auf der ATP-Tour feiern. Die Herren-Konkurrenz beim Sandplatzturnier in Madrid ist mit knapp 5,5 Millionen Euro dotiert.

Florian Mayer scheiterte in der zweiten Runde am Belgier David Goffin. Der Routinier aus Bayreuth unterlag dem an Nummer neun gesetzten Goffin nach ausgeglichenem ersten Satz 6:7 (3:7), 0:6. (dpa)