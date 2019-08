02.08.2019 Budapest. Mick Schumacher startet in das erste von zwei Formel-2-Rennen an diesem Wochenende auf dem Hungaroring bei Budapest aus der zweiten Reihe. Der 20-Jährige belegte am Freitag in einer verregneten Qualifikation den vierten Platz.

Bei schwierigen Bedingungen lag der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister zwischenzeitlich sogar auf Platz zwei. Letztlich fehlte Mick Schumacher im Wagen des italienischen Prema-Teams auf dem 4,318 Kilometer langen Kurs fast eine Sekunde auf den Polesetter und niederländischen Gesamtführenden Nyck de Vries. (dpa)