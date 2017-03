24:26 gegen Benfica Lissabon

25.03.2017 Lissabon. Die MT Melsungen muss um den Einzug ins Viertelfinale des EHF-Pokals bangen. Der Handball-Bundesligist verlor beim portugiesischen Verein Benfica Lissabon mit 24:26 (14:12) und liegt nach der zweiten Niederlage nur noch auf dem zweiten Rang der Gruppe D.

Lissabon übernahm mit 8:2 Punkten die Tabellenführung. Bester Werfer für die Nordhessen war Michael Allendorf mit sieben Toren.

Bis zur Halbzeit sah Melsungen wie der Sieger aus. Doch dann sorgten erneut Schwächen im Angriffsspiel für Unruhe. Klare Chancen wurden nicht verwertet, in der Abwehr fanden die Gastgeber immer wieder Lücken. Acht Minuten vor Schluss lag Lissabon mit zwei Toren in Führung. Diesen Rückstand konnte Melsungen nicht mehr aufholen. Die MT muss nun das letzte Gruppenspiel am kommenden Samstag gegen Riihimäen Cocks aus Finnland gewinnen, um noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben. (dpa)