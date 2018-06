23.06.2018 Berlin. Amélie Mauresmo wird als erste Frau Kapitän des französischen Davis-Cup-Teams. Das gab der französische Tennis-Verband auf einer Pressekonferenz bekannt.

Die ehemalige Nummer eins der und Trainerin des früheren Wimbledon-Champions Andy Murray übernimmt ab 2019 für zwei Jahre das Amt von Yannick Noah. Die 38-Jährige hatte zuvor schon von 2012 bis 2016 die Verantwortung für Frankreichs Fed-Cup-Team.

Mauresmo, die 2015 in die Tennis Hall of Fame aufgenommen wurde, hatte ihre Karriere im Dezember 2009 beendet. Sie gewann 2006 die Grand-Slam-Titel bei den Australian Open und in Wimbledon, zudem siegte sie 2005 bei den WTA-Championships, dem Jahresabschluss der besten acht Spielerinnen.

Die Frauen-Mannschaft, die der frühere Profi Noah ebenfalls noch leitet, übernimmt nach dem Ende seiner Profikarriere ab dem kommendem Jahr Julien Benneteau als Teamchef. (dpa)