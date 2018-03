04.03.2018 Augsburg. Die Adler Mannheim und die Kölner Haie haben als letzte Clubs direkt das Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga erreicht.

Die Kölner um den Olympia-Zweiten Christian Ehrhoff feierten zum Hauptrunden-Abschluss am Sonntag ein knappes 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) beim ERC Ingolstadt und sicherten sich Platz sechs.

Die Mannheimer um Auswahlkapitän Marcel Goc sind nach dem 4:3 (2:0, 0:3, 1:0) nach Penaltyschießen bei den Augsburger Panthern Fünfter. Die Viertelfinal-Paarungen ERC Ingolstadt gegen Mannheim und Nürnberg Ice Tigers gegen Köln stehen damit fest.

In der ersten Playoff-Runde ermitteln von Mittwoch an Vorjahresfinalist Grizzlys Wolfsburg gegen die Schwenninger Wild Wings ebenso wie Iserlohn gegen Bremerhaven zwei weitere Viertelfinalisten. In maximal drei Partien bis zum kommenden Sonntag sind zwei Siege zum Weiterkommen notwendig.

Die beiden Sieger der Serien spielen in der Runde der letzten Acht gegen Hauptrundensieger EHC Red Bull München und den Zweiten Eisbären Berlin. Vom Viertelfinale an geht es bis zur Meisterentscheidung Ende April im Modus Best of Seven weiter.

Die Eisbären Berlin verteidigten mit dem 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) gegen Bremerhaven den zweiten Platz in der Vorrunde vor Nürnberg. Damit ist Berlin wie Hauptrundensieger EHC Red Bull München für die Champions League qualifiziert. (dpa)