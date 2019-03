DEL-Playoffs

28.03.2019 Berlin. Drei Teams haben am sechsten Viertelfinalspieltag der Deutschen Eishockey Liga die Chance, Mannheim ins Halbfinale zu folgen. Wird der EHC Red Bull München es diesmal schaffen? Welche Serie geht in ein siebtes Duell? Das entscheidet sich am Freitag.

Im zweiten Anlauf will Titelverteidiger EHC Red Bull München den Halbfinaleinzug in den Playoffs um die deutsche Eishockey- Meisterschaft perfekt machen.

Bei den Eisbären Berlin geht es für das dominierende Team der vergangenen drei Spielzeiten am Freitag (19.30 Uhr/Sport1) darum, ein siebtes Viertelfinalspiel zu vermeiden.

"Ich hoffe, dass es das letzte Spiel gegen Berlin ist", sagte Münchens Nationalspieler Frank Mauer. "Wir kennen die Eisbären, und sie kennen uns. Jeder weiß über das Spielsystem und die Gegenspieler Bescheid." Bereits zum 26. Mal stehen sich die beiden Finalisten der Vorsaison seit März 2017 gegenüber.

Fünf Tage nach dem 0:3 zuhause gegen die Berliner muss der Hauptrunden-Zweite allerdings auf Nationalspieler Konrad Abeltshauser verzichten. Der Verteidiger fällt mit einer schweren Knieverletzung für den Rest der Saison aus. In der Best-of-Seven-Serie führt Titelmitfavorit München mit 3:2, am vergangenen Sonntag hatte der EHC die erste Chance auf den vorentscheidenden Sieg ausgelassen.

Wer zuerst viermal gewinnt, kommt eine Runde weiter. Als einziges Team hat bislang der Hauptrunden-Erste Adler Mannheim den Einzug ins Halbfinale geschafft. Das Team von Trainer Pavel Gross behauptete sich gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:1 Siegen.

Wie Berlin dürfen sich auch die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG keine weitere Niederlage leisten. Die Kölner kämpfen am Freitag (19.30 Uhr/Magenta Sport) auswärts beim ERC Ingolstadt gegen das vorzeitige Saisonende und liegen in der Serie ebenso mit 2:3 zurück wie die DEG gegen die Augsburger Panther. Die DEG hat im sechsten Duell mit dem Überraschungsdritten Augsburg Heimrecht. (dpa)