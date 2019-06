09.06.2019 Misano (dpa) – Nico Müller hat im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) die Sonntagsserie des Gesamtführenden René Rast beendet.

Der Schweizer gewann in seinem Audi RS 5 DTM den sechsten Saisonlauf im italienischen Misano vor BMW-Pilot Philipp Eng und seinem Markenkollegen Rast. Der Mindener hatte saisonübergreifend die letzten fünf Sonntagsrennen für sich entschieden. Der 32-Jährige führt das Klassement nach einem Drittel der 18 Saisonrennen mit 93 Zählern vor Eng und Müller an.

Pech hatten Marco Wittmann und Timo Glock in ihren jeweils 100. DTM-Rennen. Für Samstag-Sieger Wittmann war bereits in der ersten Runde Schluss. Er und Rast waren von Audi-Neuling Jonathan Aberdein aus Südafrika nach außen gedrängt worden. Wittmann landete im Kiesbett und musste sein Auto abstellen. Der frühere Formel-1-Fahrer Glock musste schon nach fünf Runden wegen technischer Probleme an seinem BMW in die Box und hatte mit dem Rennausgang nichts mehr zu tun. (dpa)