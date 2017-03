53:59-Heimniederlage

29.03.2017 Ludwigsburg. Nach einer dramatischen Schlussphase hat Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg den erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Champions League knapp verpasst.

Das Team unterlag 53:59 (28:31) gegen Banvit Bandirma und verspielte damit den Fünf-Punkte-Vorsprung aus dem Hinspiel. In der Schlusssekunde gelang den Gästen durch Jordan Theodore der entscheidende Korbleger. Statt der Ludwigsburger nimmt damit der türkische Pokalsieger vom 28. bis 30. April am Final Four teil.

Schon der Einzug in ein Europapokal-Viertelfinale war für die Riesen ein Novum. Nach dem 92:87 in der Türkei wollten sich die Ludwigsburger mit dem Erreichen der besten Vier die Chance bewahren, als erst fünftes deutsches Team einen europäischen Titel zu holen.

Die Gastgeber gerieten vor 3669 Zuschauern fürh unter Druck, der Vorsprung aus der ersten Begegnung war schnell dahin. Mit 12:21 lagen die Riesen nach dem ersten Viertel zurück. Bis zur Halbzeit kämpften sie sich auf drei Punkte wieder heran.

In der bis zum Schluss spannenden Partie glich der Bundesliga-Siebte dank eines Dreiers von Rocky Trice knapp zwei Minuten vor dem Ende aus, zum Weiterkommen reichte es am Ende dennoch nicht. Bester Werfer der Riesen war Drew Crawford mit 14 Punkten. (dpa)