85:88 gegen Besiktas Istanbul

25.01.2017 Istanbul. Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat die Gruppenphase in der Champions League mit einer Niederlage abgeschlossen. Die Ludwigsburger verloren bei Besiktas Istanbul 85:88 (33:42). Ihr Einzug in die erste Playoff-Runde stand aber schon seit dem 4. Januar fest.

Gegen den Gruppensieger fehlte Cheftrainer John Patrick wie schon beim Pokalerfolg über Ulm, weil er an Grippe erkrankt ist. Assistenztrainer Martin Schiller übernahm seine Rolle. Zudem fiel David McCray wegen Krankheit aus.

Der Bundesliga-Neunte muss nun am 7./8. und 21./22. Februar in der ersten Playoff-Runde antreten. Nur der Tabellenerste und die besten Zweiten qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Am 27. Januar findet die Auslosung statt. (dpa)