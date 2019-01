NFL Playoffs

13.01.2019 Los Angeles. Die Los Angeles Rams haben das Halbfinale in der amerikanischen Football-Liga NFL erreicht. Die Kalifornier gewannen ihr Viertelfinal-Spiel gegen die Dallas Cowboys 30:22 (20:7).

Running Back C.J. Anderson mit zwei Touchdowns und Todd Gurley, der den Ball einmal in die Endzone brachte, waren die Leistungsträger beim Heimsieg der Rams. Quarterback Jared Goff blieb zwar ohne Touchdown, warf aber Pässe für 186 Yards zu seinen Mitspielern. Im Halbfinale am kommenden Sonntag treffen die Rams entweder auf Titelverteidiger Philadelphia Eagles oder die New Orleans Saints.

Die Kansas City Chiefs um Quarterback-Jungstar Patrick Mahomes stehen nach einem deutlichen 31:13 (24:7) gegen die Indianapolis Colts zum ersten Mal seit 1994 wieder im Halbfinale der US-Profiliga. Der 23-jährige Mahomes erzielte einen Touchdown per Lauf und warf für insgesamt 278 Yards in seinem Playoff-Debüt. Indianapolis-Spielmacher Andrew Luck kam auf einen Touchdown-Pass und 203 erworfene Yards. Kansas City empfängt am kommenden Sonntag den Gewinner der Partie zwischen Super-Bowl-Finalist New England Patriots und den Los Angeles Chargers. (dpa)