Team HWA AG mit Mercedes

22.06.2017 Baku. DTM-Fahrer Lucas Auer bekommt weiter Lob von allen Seiten, sein Onkel Gerhard Berger bestätigte ihm erneut die Formel-1-Tauglichkeit.

"Er macht momentan einen sensationellen Job, er war auch in Budapest übers ganze Wochenende ganz klar der schnellste Mercedes", sagte Berger, der seit Saisonbeginn als Chef für die Tourenwagenserie verantwortlich ist, in einem Interview der Nachrichtenagentur APA.

"Wenn er das in weiteren Rennen wiederholt, wird er erst mal ein Meisterschaftskandidat und hat damit bewiesen, dass er Potenzial hat. Dann kann man schauen, wer auf ihn aufmerksam wird", sagte Berger über den in der Gesamtwertung auf Rang zwei liegenden Österreicher. Schon früh in der Saison hatte er über den 22-Jährigen gesagt: "Er war schon in den vergangenen Monaten ganz knapp an der Formel 1 dran und ist es nach wie vor. Die Weichen sind gestellt."

Ex-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug hatte in der Vorwoche gesagt, dass Auer es "noch ganz weit bringen kann und womöglich sogar noch weiter als sein in der Formel 1 sehr erfolgreicher Onkel". Vor dem DTM-Wochenende am Norisring in einer Woche hat Auer einen Punkt Rückstand auf Audi-Fahrer Rene Rast an der Spitze. (dpa)