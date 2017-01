31.01.2017 Stockholm. Linus Straßer hat die letzte Chance zur sportlichen Qualifikation für die alpinen Ski-Weltmeisterschaften genutzt.

Beim Parallel-Slalom in Stockholm besiegte der Skirennfahrer aus München in der ersten Runde überraschend den Topfavoriten Henrik Kristoffersen aus Norwegen und hatte damit Rang acht sicher. Allerdings wäre Straßer wohl auch ohne einen Erfolg in Schweden mitgenommen worden.

Der Deutsche Skiverband (DSV) möchte von seinen Sportlern ein Top-8 oder zwei Top-15-Resultate vor der WM in St. Moritz. Straßer wurde beim Slalom in Adelboden Zehnter und war in diesem Winter zudem zweimal 16. in einem Weltcup-Rennen.

In Stockholm bekam der 24-Jährige den Startplatz von Felix Neureuther, der mit einer Kapselverletzung im Knie pausiert. Straßer war der einzige deutsche Starter in Schweden. Der DSV gibt seinen WM-Kader am Mittwoch bekannt.

Neben Kristoffersen schied auch Marcel Hirscher aus Österreich schon in der ersten Runde aus. Er unterlag dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde. (dpa)