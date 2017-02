Finale der Ski-WM

Felix Neureuther will im Slalom eine Medaille holen.

19.02.2017 St. Moritz. Im WM-Abschlussrennen haben die deutschen Skirennfahrer um Felix Neureuther am Sonntag (09.45/13.00 Uhr) die letzte Chance auf die erste Medaille für den Deutschen Skiverband.

Klappt das nicht, bleibt der DSV wie zuletzt 2007 komplett ohne Podestergebnis beim Saisonhöhepunkt. Neureuther holte 2013 Silber und 2015 Bronze im Slalom. Er muss seit dem Team-Event am Dienstag aber mit neuerlichen Problemen in seinem Rücken zurecht kommen und hat zudem eine bislang durchwachsene Saison mit nur zwei Top-Drei-Resultaten hinter sich.

Zu den Favoriten auf eine Medaille zählt Neureuther in seinem aller Wahrscheinlichkeit nach letzten WM-Rennen deswegen nicht. Die größten Gold-Kandidaten sind Norwegens Slalom-Star Henrik Kristoffersen und Riesenslalom-Weltmeister Marcel Hirscher aus Österreich. Auch der Russe Alexander Choroschilow ist in Form.

Außer Neureuther schickt der DSV noch Linus Straßer, Stefan Luitz und Dominik Stehle an den Start. An einem perfekten Tag können alle drei für eine große Überraschung sorgen. Podestplätze im Slalom hat aber keiner der drei in seiner Bilanz stehen.

DIE STRECKE: Der Start auf 2240 Metern, das Ziel auf 2030 Meter, macht bei 210 Metern Höhendifferenz eine Streckenlänge von 726 Metern.

DIE FAVORITEN: Henrik Kristoffersen (Norwegen), Marcel Hirscher (Österreich), Alexander Choroschilow (Russland)

MEDAILLENGEWINNER 2015: Gold: Jean-Baptiste Grange (Frankreich) - Silber: Fritz Dopfer (SC Garmisch) - Bronze: Felix Neureuther (SC Partenkirchen)

MITGLIEDER DEUTSCHES TEAM: Felix Neureuther (SC Partenkirchen), Stefan Luitz (SC Bolsterlang), Linus Straßer (TSV 1860 München), Dominik Stehle (SC Obermaiselstein) (dpa)