Wintersport

25.11.2018 Kuusamo. Skilangläuferin Therese Johaug aus Norwegen hat sich nach ihrer Dopingsperre mit einem Weltcup-Sieg zurückgemeldet.

Im ersten Distanzrennen der neuen Weltcup-Saison gewann die 30-Jährige im finnischen Kuusamo über 10 Kilometer im klassischen Stil. In 28:02,5 Minuten verwies sie die Schwedin Charlotte Kalla mit 22,5 Sekunden und deren Landsfrau Ebba Andersson mit 32,8 Sekunden Vorsprung auf die weiteren Podiumsplätze. Die deutschen Damen verkauften sich im Rahmen der Erwartungen. Victoria Carl belegte Rang 18, Katharina Hennig wurde 20. und Sandra Ringwald 21.

Der Russe Alexander Bolschunow feierte in Kuusamo einen Doppelsieg. Der 21-Jährige gewann das erste Distanzrennen, nachdem er bereits tags zuvor den Klassik-Sprint für sich entschieden hatte. Über 15 Kilometer in der klassischen Technik gewann er in 36:17,8 Minuten mit 19,5 Sekunden Vorsprung vor Emil Iversen aus Norwegen. Dritter wurde der Schwede Calle Halvarsson mit 21,2 Sekunden Rückstand. Bei den deutschen Herren belegte Thomas Bing Platz 18, Jannosch Brugger wurde 20. und Lucas Bögl 21. (dpa)