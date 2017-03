Ex-Weltmeisterin hört auf

17.03.2017 Winterberg. Die ehemalige Snowboard-Weltmeisterin Isabella Laböck beendet ihre Karriere.

"Die Gesundheit geht vor und es gibt ein Leben nach dem Sport. Ich möchte nicht in fünf Jahren mit einem versteiften Sprunggelenk rumlaufen", sagte die 30 Jahre alte Sportlerin vom SC Rosenheim der Deutschen Presse-Agentur.

Beim Heim-Weltcup in Winterberg will sich die Parallel-Riesenslalom-Weltmeisterin von 2013 am Samstag als Vorläuferin von ihren Fans verabschieden. "Da werde ich jedes Tor bewusst fahren und genießen", kündigte die zweimalige Olympia-Teilnehmerin an. (dpa)