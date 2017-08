Bundestrainer drückt Daumen

29.08.2017 Tel Aviv. Bundestrainer Joachim Löw hat den deutschen Basketballern die besten Wünsche der Fußball-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft übermittelt.

"Wir stehen absolut hinter euch und drücken euch die Daumen", sagte Löw in einem Video, das der Deutsche Basketball Bund verbreitete. "Holt euch vielleicht den Titel. Euer Basketball-Fan Jogi Löw." Auch Weltmeister Lukas Podolski hofft auf eine erfolgreiche EM für das Team von Bundestrainer Chris Fleming. "Haut rein, holt euch das Ding, viele Grüße aus Kölle", sagte der 32-Jährige.

Die deutschen Basketballer treffen am Donnerstag in Tel Aviv zum Auftakt der Europameisterschaft auf Außenseiter Ukraine. Die weiteren Vorrundengegner sind Georgien, Israel, Italien und Litauen. Die besten vier Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale, das wie die komplette K.o.-Phase in Istanbul gespielt wird. Die EM endet am 17. September. (dpa)