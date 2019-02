Rennen in Lake Placid

15.02.2019 Lake Placid. Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling hat zeitgleich mit der im Weltcup führenden Russin Elena Nikitina das erste Übersee-Rennen gewonnen.

Auf der anspruchsvollen Piste am Mount van Hoevenberg in Lake Placid holte die für die RSG Hochsauerland startende Lölling zwei Zehntelsekunden Rückstand im Finallauf noch auf und feierte ihren zweiten Weltcupsieg in diesem Winter. Dritte wurde US-Pilotin Kendall Wesenberg. Ex-Weltmeisterin Tina Hermann aus Königssee musste sich hinter der Suhlerin Sophia Griebel mit Platz sechs zufrieden geben.

Damit festigte die Russin Nikitina auch ihre Führung im Gesamtweltcup mit 1287 Punkten. Lölling als Zweite hat mit 1244 Zählern noch gute Chancen auf den erneuten Gewinn des Gesamtweltcups. Das im Januar in Königssee ausgefallene Rennen wird beim Weltcupfinale in der kommenden Woche Calgary zusätzlich ausgetragen. "Es war ein schönes Rennen, ich wollte mich dieses Jahr endlich mit der Bahn in Lake Placid anfreunden, das ist mir gelungen, daher bin ich sehr zufrieden", sagte Lölling. (dpa)