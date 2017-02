Kommentar zum Super Bowl

Erfolgsgaranten in New England: Tom Brady (links) und Bill Belichick (rechts).

06.02.2017 Fünf Mal haben Trainer Bill Belichick und Quarterback Tom Brady gemeinsam mit New England den Super Bowl gewonnen. Weil sie eine Erfolgskultur etabliert haben, findet GA-Redakteur Marcel Wolber

Fünf Mal hat Tom Brady den Super Bowl gewonnen. Ist er damit der beste Quarterback aller Zeiten? Argumentieren kann man sicher so. In Konkurrenz zu ihm steht sowieso nur noch sein Idol Joe Montana, der den Titel in der National Football League vier Mal gewinnen konnte. In vier Versuchen. Brady hat für seine fünf Siege sieben Endspielteilnahmen benötigt. Aber spielt das überhaupt eine Rolle?

Viel beeindruckender ist, dass Brady mit 39 Jahren immer noch auf einem unfassbar hohen Niveau agiert. Vater Zeit scheint spurlos an ihm vorüberzugehen. Der Disziplin-Fanatiker setzt neben dem Training auf einen strengen Ernährungsplan. Und eine bis ins kleinste Detail geplante Vorbereitung. Auf jedes Training. Auf jedes Spiel. Auf jeden Gegner.

Gemeinsam mit Trainer Bill Belichick hat Tom Brady in New England eine Kultur etabliert, die unabhängig vom Kader funktioniert. Wie sonst ist es zu erklären, dass die Patriots, seit Brady vor fast 17 Jahren in die Liga kam, sieben Mal um den Titel gespielt haben, ansonsten zumindest Dauergast im Halbfinale waren. Und das ohne andere Konstanten im Kader. Spieler kamen, Spieler gingen. Nur Brady und Belichick blieben.

Das Erfolgrezept: Die Patriots sprechen nicht über Legenden, ihr Erbe ist ihnen - zumindest momentan - noch egal. Brady und Belichick lieben Football, jeder Tag ist wichtig. Ein beliebiger Mittwoch im April ist wie ein Mittwoch vor dem Super Bowl. Wer das nicht versteht, bleibt nicht lange im Club. Jetzt werden sie zwei Wochen ausspannen. Aber danach kann man sicher sein, dass sie wieder an die Arbeit gehen. Als wäre es ein Mittwoch vor dem ersten Saisonspiel. (Marcel Wolber)