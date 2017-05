Hallesche Werfertage

20.05.2017 Halle/Saale. Kugelstoß-Riese David Storl ist mit 20,63 Metern in die Freiluft-Saison gestartet. Mit seiner Leistung war der Sieger bei den Halleschen Werfertagen aber überhaupt nicht zufrieden.

"Die Technik ist einfach noch schlecht. Das war gar nichts, ich bin einfach nicht in den Wettkampf reingekommen", sagte der 26-Jährige vom SC DHfK Leipzig frustriert. "Aber irgendwann platzt der Knoten."

Die Norm für die Leichtathletik-WM Mitte August in London (20,50 Meter) hakte der zweimalige Weltmeister Storl zwar ab, bei den kommenden Wettkämpfen muss sich der Schützling von Trainer Sven Lang aber steigern. Zweiter hinter dem Sachsen wurde der Australier Damien Birkinhead (20,44) vor dem Bosnier Mesud Pezer (20,36).

Erst vor zwei Tagen hatte Kugelstoß-Weltmeister Joe Kovacs aus den USA in Tucson/Arizona mit der Jahresweltbestleistung von 22,57 Metern ein starkes Signal im WM-Jahr gesetzt. Der Olympia-Siebte Storl tritt am 27. Mai beim Diamond-League-Meeting in Eugene/Oregon auch gegen die starken US-Amerikaner an. (dpa)