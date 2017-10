26.10.2017 Stuttgart. Kreisläufer Patrick Wiencek fällt für die beiden Handball-Länderspiele am Wochenende gegen Spanien aus.

Der 28-Jährige vom THW Kiel musste sich nach einer Verletzung im Spiel gegen die Füchse Berlin einer Zahn-Operation unterziehen und steht der deutschen Handball-Auswahl in Magdeburg und in Berlin nicht zur Verfügung.

Trotz des Ausfalls verzichtete Nationaltrainer Christian Prokop darauf, einen Spieler nachzunominieren. Das teilte der Deutsche Handballbund mit. Nach den beiden Partien gegen Spanien trifft sich das Team am 28. Dezember erneut. Die Europameisterschaft in Kroatien beginnt am 12. Januar. (dpa)