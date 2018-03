Riss rechte Achillessehne

26.03.2018 Berlin. Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss langfristig auf Leistungsträger Marko Kopljar verzichten und holt deshalb zeitweise den ausgeliehenen Christoph Reißky zurück.

Der Kroate Kopljar hat sich beim 34:25-Sieg im EHF-Pokal bei St. Raphael aus Frankreich die rechte Achillessehne gerissen und fällt mehrere Monate aus, wie der Hauptstadtclub mitteilte.

Der zuletzt an den Zweitligisten TuSEM Essen verliehene Reißky soll deshalb bereits in der Bundesligapartie in Stuttgart am Donnerstag für die Füchse auflaufen. Nach dem Spiel in Stuttgart wird Reißky wieder für Essen auflaufen, die weiteren Einsätze werden dann nach Ostern zwischen den beiden Clubs abgestimmt. (dpa)