Diamond-League-Meeting in Birmingham

16.08.2019 BIRMINGHAM. Zwei Wochen nach ihrem Traumlauf in Berlin peilt Konstanze Klosterhalfen den nächsten Rekord an. Am Wochenende könnte die Läuferin aus Königswinter-Bockeroth einen Rekord aus dem Jahr 1985 knacken.

Nächster Start, nächster Rekord? Zwei Wochen nach ihrem Traumlauf von Berlin jagt Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) schon wieder eine deutsche Bestzeit. Beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Birmingham am Sonntag könnte die 22-Jährige über die Meile die Marke von Ulrike Bruns (4:21,59 Minuten) aus dem Jahr 1985 knacken. In der Halle hält Klosterhalfen bereits den Rekord (4:19,98) über diese Strecke, die nicht regelmäßig im Programm der großen Meetings ist.

Nach ihrem spektakulären Auftritt in Berlin, als Klosterhalfen im Alleingang den deutschen Rekord über 5000 m um rund 15 Sekunden auf 14:26,76 Minuten verbessert hatte, zog sich das Lauf-Ass zur Vorbereitung auf die WM in Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober) in ein Höhentrainingslager im US-Bundesstaat Utah zurück. Nach den Einheiten in Park City sei es jetzt wieder an der "Zeit" für Rennen in Europa, schrieb Klosterhalfen bei Instagram. (sid)