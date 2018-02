03.02.2018 Hakuba. Manuel Faißt hat seinen ersten Podestplatz in dieser Saison der Nordischen Kombinierer erkämpft. Beim Weltcup im japanischen Hakuba belegte der Schwarzwälder Platz drei.

In Abwesenheit der deutschen Olympia-Starter kam Faißt 1:22,0 Minuten nach Akito Watabe ins Ziel. Der Japaner, der vor einer Woche auch das Seefeld-Triple für sich entschieden hatte, gewann nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf in 24:14,6 Minuten klar vor dem Norweger Jan Schmid, der 1:12,6 Minuten Rückstand hatte. Watabe baute mit seinem fünften Saisonsieg seinen Vorsprung im Gesamtweltcup aus.

Bereits nach dem Springen hatte Faißt auf Platz drei gelegen. 52 Sekunden Rückstand auf Watabe waren aber nicht aufzuholen. Terence Weber verbesserte sich im Lauf vom 13. Platz auf Rang neun und holte sich ebenfalls sein bestes Saison-Ergebnis.

Ein Teil der Weltelite verzichtete eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang auf einen Staret in Japan. Das deutsche Olympia-Team mit Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Fabian Rießle, Vinzenz Geiger und Björn Kircheisen arbeitet derzeit in Oberstdorf an der Verbesserung der Sprungform. Es reist erst am 9. Februar in die Olympia-Stadt. (dpa)