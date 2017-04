Struff weiter

Philipp Kohlschreiber wird nicht in Monaco aufschlagen.

18.04.2017 Monaco. Philipp Kohlschreiber hat seine Teilnahme beim Tennis-Turnier in Monte-Carlo kurzfristig abgesagt. Der Augsburger klagte seit dem verlorenen Finale in Marrakesch am Sonntag über ein Zerrung.

Unmittelbar vor seiner Erstrunden-Partie gegen den Argentinier Carlos Berlocq entschied sich Kohlschreiber, nicht bei der mit 4,3 Millionen Euro dotierten Veranstaltung an den Start zu gehen. Für Kohlschreiber rückte der Franzose Pierre-Hugues Herbert als Lucky Loser nach.

Jan-Lennard Struff erreichte in Monte Carlo die zweite Runde. Der Davis-Cup-Profi aus Warstein setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Norweger Casper Ruud mit 6:4, 6:4 durch. Struff, der sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, benötigte 78 Minuten für seinen Erfolg. Er trifft nun auf den an Nummer acht gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow. (dpa)