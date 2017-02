Kerber letzte Deutsche in Doha

15.02.2017 Doha. Laura Siegemund ist beim Tennis-Turnier in Doha bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Fed-Cup-Spielerin verlor gegen Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico deutlich mit 0:6, 1:6.

Siegemund, die wegen einer Verletzung am Schlagarm bereits am Wochenende beim Erstrunden-Duell mit den USA im Fed Cup auf Hawaii im Doppel aufgeben musste, war sichtlich angeschlagen ohne jede Chance. Die einseitige Partie dauerte gerade einmal 40 Minuten.

Damit ist Angelique Kerber die letzte verbliebene Deutsche im Feld der mit 776 000 Dollar dotierten WTA-Veranstaltung. Die Nummer zwei der Welt sollte ihr Auftaktmatch nach einem Freilos in der ersten Runde ebenfalls noch am Mittwoch bestreiten. Am Dienstag waren in Doha wegen des schlechten Wetters fast alle Partien verschoben worden. Kerber ist an Nummer eins gesetzt. (dpa)