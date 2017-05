Nummer eins der Tennis-Welt

24.05.2017 München. Nach ihrem verletzungsbedingten Aus in Madrid und einer frühen Niederlage in Rom reist Angelique Kerber fit und motiviert zu den French Open nach Paris.

"Ich bin wieder voll gesund", sagte die beste deutsche Tennisspielerin in München. Die Weltranglistenerste berichtete, dass sie nach den enttäuschenden Auftritten bei den zwei großen Sandplatz-Turnieren die freie Zeit genutzt habe, um ihre Oberschenkelblessur auszukurieren und sich bestmöglich auf das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres vorzubereiten.

"Ich mache kein großes Drama draus", sagte die Kielerin vor ihrem Abflug am Mittwochabend. Sie hoffe, durch die verpatzten jüngsten Wochen nicht als Topfavoritin in Frankreich zu gelten. "Wenn man mit einem nicht rechnet, kann man vielleicht zuschlagen", sagte sie.

Sand ist traditionell nicht der Belag, auf dem sich die 29-Jährige am wohlsten fühlt. Im Vorjahr scheiterte sie bei den French Open in der ersten Runde - bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren stand sie jeweils im Finale und gewann dabei zwei Titel. "Die letzten Wochen waren nicht die besten, aber vielleicht war das gerade richtig, um in Paris alles rauszuholen", meinte sie in München bei einem Sponsorentermin. Die French Open beginnen am Sonntag. (dpa)