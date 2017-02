Spiel am Abend

15.02.2017 Doha. Angelique Kerber trifft beim Tennis-Turnier in Doha in ihrem Auftaktmatch auf die Russin Daria Kasatkina. Die Nummer 32 der Welt setzte sich in der ersten Runde gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien mit 3:6, 6:1, 7:5 durch. Die Partie war am Vortag wegen Regens verschoben worden.

Kerber hatte in der ersten Runde ein Freilos, die Begegnung gegen Kasatkina ist für den Abend angesetzt. Im letzten Duell mit der Russin musste sich Kerber zu Beginn des Jahres in Sydney im Achtelfinale geschlagen geben. Nun bekommt die deutsche Nummer eins die Chance zur Revanche. (dpa)