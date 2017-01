04.01.2017 Brisbane. Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber ist mit einem mühevollen Dreisatz-Erfolg in die neue Tennis-Saison gestartet.

Beim WTA-Turnier in Brisbane setzte sich die 28 Jahre alte Kielerin gegen Ashleigh Barty aus Australien mit 6:3, 2:6, 6:3 durch und erreichte zum fünften Mal das Viertelfinale bei der Hartplatz-Veranstaltung an der australischen Ostküste. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft Kerber am Donnerstag auf die an Nummer sechs gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina.

Die 20 Jahre alte Barty liegt in der Weltrangliste nur auf Platz 271. Sie pausierte zuletzt fast ein Jahr lang verletzt. Vorjahresfinalistin Kerber hatte in der ersten Runde ein Freilos und tat sich zwischenzeitlich schwer gegen die ehemalige Juniorensiegerin von Wimbledon. "Ich rechne mit einem harten Match", hatte die Norddeutsche schon vor der Partie gesagt. Doch nach 1:45 Stunden verwandelte sie ihren zweiten Matchball mit einem Ass.

Nach dem Turnier in Brisbane geht es für die Sportlerin des Jahres weiter zum renommierten Turnier nach Sydney, danach finden ab dem 16. Januar die Australian Open in Melbourne statt, wo Kerber vor elf Monaten der Durchbruch in die absolute Weltspitze gelang. (dpa)