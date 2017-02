Bestzeit verpasst

26.02.2017 Tokio (dpa) – Der ehemalige Weltrekordhalter Wilson Kipsang hat den Tokio-Marathon gewonnen. Er kam nach 2:13:58 Stunden ins Ziel. Kipsang verpasste es damit, auf dem flachen Kurs wie beabsichtigt die Bestzeit seines Landsmanns Dennis Kimetto (2:02:57 Stunden) zu verbessern.

"Es war ein bisschen windig", sagte er zur Begründung. Kipsang war 2013 Weltrekord in Berlin gelaufen, Kimetto dann ein Jahr später am selben Ort. Bei den Frauen gewann in Tokio die Kenianerin Sarah Chepchirchir das Rennen in 2:19:47 Stunden. (dpa)