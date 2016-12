Basketball-Pokal

30.12.2016 München. Die favorisierten Teams gehen sich in der Qualifikation zur Pokal-Endrunde der Basketball Bundesliga aus dem Weg.

Tabellenführer ratiopharm Ulm muss bei den MHP Riesen Ludwigsburg antreten, Meister Brose Bamberg reist zu medi Bayreuth und der FC Bayern München empfängt die Telekom Baskets Bonn. Das ergab die Auslosung der Qualifikationsrunde in München.

Die Partien finden am 21. und 22. Januar statt, die drei Gewinner komplettieren das Teilnehmerfeld der Pokal-Endrunde am 18. und 19. Februar in Berlin. Gastgeber ALBA Berlin ist als Halbfinal-Teilnehmer beim Top Four gesetzt, der Hauptstadtclub ist zudem Titelverteidiger. Die anderen sechs Teams haben ihr Ticket für die Pokal-Qualifikation über ihre Platzierung in der Bundesliga gelöst. (dpa)